Ucrainenii au capturat un număr uriaș de soldați ruși. ”Este absolut ireal să ne aflăm în interiorul Rusiei”

Ucrainenii au distrus un pod cheie în zona ocupată, iar Moscova îi acuză că au folosit arme occidentale cu rază lungă de acțiune. Minsterul rus al Apărării a lansat și informația potrivit căreia Ucraina ar intenționa să atace centrala nucleară de la Kursk și să pună o astfel de provocare pe seama inamicului.

Comandantul forțelor aeriene ale Kievului a difuzat imagini cu momentul distrugerii unui pod important din regiunea Kursk.

Moscova acuză folosirea unor rachete cu rază lungă de acțiune, HIMARS, de fabricație americană, și susține că au fost uciși voluntari care încercau să evacueze civilii.

Podul respectiv lega zone din Kursk controlate încă de Rusia de zonele unde forțele ucrainene au avansat în ultimele 10 zile.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Peste tot, în jur, se văd semnele luptei intense care a avut loc aici. Este absolut ireal să ne aflăm în interiorul Rusiei, cu forțele ucrainene care ne deschid drumul”.

Jurnaliștii occidentali au fost conduși la Sudja, cea mai mare localitate pe care ucrainenii o controlează pe teritoriul Rusiei, în regiunea Kursk.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Nici măcar statuia lui Lenin nu a rămas neatinsă, aici. Asaltul ucrainenilor persistă, iar Rusia, în ciuda sentimentului său de invulnerabilitate istorică, pare să fi trecut printr-un moment de mare slăbiciune. Pare complet incapabilă să îi respingă pe ucraineni. Sunetul focurilor de armă se aude încă foarte clar. Există o încercare din partea rușilor de a riposta, dar pur și simplu nu dă rezultate, iar umilința pentru Putin continuă”.

20.000 de soldați ruși au fost luați prizonieri

Oleksandr Syrskyi, comandantul armatei ucrainene: Trupele grupului de atac (care acţionează în Kursk) continuă lupta și au avansat în anumite sectoare între 1 și 3 kilometri”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Și cu „fondul de schimb” cum stăm?

Oleksandr Syrskyi, comandantul armatei ucrainene: Continuăm să-l alimentăm. Ducem lupte în zona satului Malaia Loknia și sperăm să luăm mulți prizonieri”.

Potrivit estimărilor, 2.000 de soldați ruși au fost deja luați prizonieri în cursul ofensivei ucrainene în Kursk.

Prizonieri ruși: „Ne-au pus de pază într-o zonă de debarcare și ne-au cerut să supraveghem drumul. Ni s-a spus că vor veni întăriri, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu poți opri un tanc cu o pușcă de asalt. Nu am putut să ne angajăm în luptă, forțele inamicului erau mult superioare nouă, am fi fost distruși pe loc. Am vrut să așteptăm până se întuneca și să ne strecurăm în spatele liniilor alor noștri, dar am fost detectați de forțele voastre inamice”.

De partea cealată a graniței, rușii continuă să trimită rachete și bombe ghidate în regiunea ucraineană Sumi și a orașului cu același nume.

