Temperaturi peste medie în multe colțuri ale lumii. Caniculă și incendii de vegetație în Siberia

În timp ce țara noastră se confruntă cu ploi și cu inundații, în alte colțuri ale lumii se înregistrează temperaturi mult mai mari decât normalul perioadei.

În Siberia, localnicii au început să meargă la plajă, iar canicula a adus incendii de vegetație. Și în Suedia oamenii s-au înghesuit la soare, în ciuda avertismentelor legate de pandemie.

Regiuni întinse din Siberia se confruntă de săptămâni bune cu un val de căldură. Iar incendiile de vegetație au devenit o imagine frecventă chiar și dincolo de Cercul Arctic.

Într-o localitate aflată în Extremul Orient a fost depășit miercuri recordul de temperatură pozitivă. Au fost 30 de grade Celsius, într-o regiune în care media pentru această perioadă a anului era de 15 grade Celsius. Localnicii se bucură insă - pentru că merg mai devreme la plajă.

Vasilisa Ivanova, locuitor Zhigansk: „În ultimii trei ani, noi şi copiii am ieşit la baie începând cu 15 iunie. Când eram tânără, în copilărie, începeam mereu sezonul de înot în luna iulie.”

Dar oamenii de stiintă de la Institutul Permafrostului din Yakutsk se bazează pe date concrete atunci când vorbesc despre încălzirea globală.

Om de știință: „În ultimii 10 ani, în Yakutsk, temperaturile au fost peste 30 de grade Celsius în fiecare an, în iunie. În 2012 cea mai mare temperatură în iunie şi iulie a fost 32 de grade, în 2013 am avut tot 32 de grade, în 2014 am înregistrat 35 de grade, o temperatură foarte mare, în 2015 am avut iar 35 de grade.”



Și Suedia se confruntă cu un val de aer cald. Temperaturile au fost mai mari cu 15 grade Celsius față de valorile normale pentru această perioadă a anului. Așa că nu e de mirare că suedezii au ieșit în număr mare la plajă. Acolo, măsurile de siguranță în contextul pandemiei par să fie opționale.

Victoria, învățătoare: „Dacă eşti foarte grijuliu, nu te duci la plajă. Asta e părerea mea. Şi (pandemia, n.r.) durează deja de prea mult timp, aşa că uneori uităm să fim atenţi.”

Victor, student: „E o chestie care ţine de generaţii, pentru că prietenilor mei nu le prea pasă. Fac petreceri acasă cu 80 de oameni, aşa că nu cred că le pasă prea tare. Dar am şi prieteni cu părinţi grijulii care nu-i lasă să iasă afară.”

Caniculă este și în sudul Spaniei, unde termometrele au indicat ieri 40 de grade Celsius. Localnicii sunt obișnuiți cu asemenea temperaturi, dar măștile de protecție - care în Spania sunt obligatorii în spațiul public - le dau bătăi de cap.

Meteorologii spun că temperaturile vor scădea ușor în vestul și în centrul țării, dar în sud, valul de caniculă nu va dispărea prea curând.