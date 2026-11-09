Iran: Negocierile privind oprirea războiului au fost oprite din cauza „şocului” înfrângerii taberei lui Trump

„De câteva zile nu mai există deplasări (ale mediatorilor), iar motivul este şocul pe care l-au provocat rezultatele alegerilor din Statele Unite în toată lumea", a declarat duminică, la televiziunea de stat iraniană Abbas Araghchi, potrivit News.ro.
„Va fi nevoie de un anumit timp pentru ca atmosfera să redevină favorabilă reluării deplasării mediatorilor. Trebuie să avem răbdare", a declarat el.
Abbas Araghchi l-a îndemnat, însă, pe X, pe preşedintele american să ia o decizie cu privire la planul propus de către Teheran în vederea unei redeschideri a Strâmtorii Ormuz.
„Alegătorii americani şi-au făcut alegerea. A venit timpul ca Casa Albă s-o facă şi ea pe-a sa", a cerut şeful diplomaţiei iraniene.
El a dat asigurări că propunerea iraniană în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz - în anumite condiţii - „este valabilă în continuare".
„Îndepliniţi condiţiile, inclusiv încetarea războiului pe toate fronturile, şi veţi vedea rezultate. Sau alegeţi războiul şi îi veţi vedea pe războinicii noştri atenţi şi căliţi dezlănţuind iadul", a cerut el Washingtonului.
Aşa cum se întâmplă de obicei în negocierile dintre Washington şi Teheran, altul este tonul în tabăra americană.
Preşedintele american Donald Trump a apreciat duminică că o reluare a Războiului din Iran este „foarte improbabilă", cu condiţia să se facă progrese în negocierile cu Teheranul.
„Asta depinde de faptul dacă ei semnează sau nu un acord foarte solid", a declarat Donald Trump într-un interviu telefonic acordat CNN.
Trump a apreciat că este „foarte improbabil ca asta (o reluare a Războiului în Iran) să se dovedească necesară".
Însă el a declarat că poate ordona o reluare a războiului, dacă situaţia se schimbă, „dar i-am lovit cu adevărat foarte puternic. Eu i-am lovit atât de puternic. Nu vă imaginaţi cât de puternic i-am lovit".
Blocarea drumurilor terestre iraniene
Donald Trump a recunoscut că războiul, care a scumpit cursurile petrolului, a contribuit larg la înfrângerea în alegerile de la jumătate de mandat a Partidului său Republican.
Eforturi diplomatice în vederea unei soluţionări a conflictului, lansat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel, s-au intensificat înaintea alegerilor de la jumătate de mandat.
După alegeri, premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, un mediator în conflict, a anunţat vineri seara că, de partea americană „intenţia rămâne, la fel ca voinţa de a lua măsuri pentru a găsi o soluţie".
Armata americană a anunţat sâmbătă că preconizează să înfiinţeze un grup de lucru, cu scopul de a bloca drumurile terestre către Iran - pe care sunt trimise armament şi mărfuri ilegale - şi a creşte astfel presiunea economică împotriva Teheranului, în contextul în care porturile iraniene sunt supuse unei blocade navale americane, ca represalii faţă de închiderea Strâmtorii Ormuz.
Iranul a reiterat recent că este pregătit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz - în două zile -, dacă Statele Unite acceptă, în afară de o încetare a focului, o deblocare a activelor iraniene blocate în străinătate, o ridicare a sancţiunilor impuse sectorului petrolier iranian şi o ridicare a blocadei navale.
Statele Unite au respins o primă ofertă în acest sens, în vară.