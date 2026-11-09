Iran: Negocierile privind oprirea războiului au fost oprite din cauza „şocului” înfrângerii taberei lui Trump

„De câteva zile nu mai există deplasări (ale mediatorilor), iar motivul este şocul pe care l-au provocat rezultatele alegerilor din Statele Unite în toată lumea", a declarat duminică, la televiziunea de stat iraniană Abbas Araghchi, potrivit News.ro.

„Va fi nevoie de un anumit timp pentru ca atmosfera să redevină favorabilă reluării deplasării mediatorilor. Trebuie să avem răbdare", a declarat el.

Abbas Araghchi l-a îndemnat, însă, pe X, pe preşedintele american să ia o decizie cu privire la planul propus de către Teheran în vederea unei redeschideri a Strâmtorii Ormuz.

„Alegătorii americani şi-au făcut alegerea. A venit timpul ca Casa Albă s-o facă şi ea pe-a sa", a cerut şeful diplomaţiei iraniene.

El a dat asigurări că propunerea iraniană în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz - în anumite condiţii - „este valabilă în continuare".

„Îndepliniţi condiţiile, inclusiv încetarea războiului pe toate fronturile, şi veţi vedea rezultate. Sau alegeţi războiul şi îi veţi vedea pe războinicii noştri atenţi şi căliţi dezlănţuind iadul", a cerut el Washingtonului.