Tatăl ucigașului din clubul LGBTQ: „Mi-era teamă că e gay. Nu se aliniază cu credința noastră”

Aaron Brink, tatăl ucigașului din Clubul Q, Anderson Lee Aldrich, susține că este un „republican conservator” și că nu acceptă persoanele gay.

Actorul de filme pentru adulți a vorbit în trecut despre dependența sa de metamfetamină. El a fost în închisoare de mai multe ori.

„L-am lăudat pentru comportamentul violent. I-am spus că funcționează. Este ceva instant și vezi rezultate imediat”, a spus tatăl.

Bărbatul s-a despărțit de mama ucigașului la scurt timp după ce aceasta a născut. În 2002, el a fost condamnat pentru agresiune și i s-a interzis să-și contacteze fosta soție și fiul. De asemenea, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri. Ulterior, el a încălcat condițiile de eliberare după ce a fost testat pozitiv la steroizi ilegali.

El spune că a aflat despre atacul din club după ce a fost sunat de un avocat care l-a informat că fiul său a fost arestat.

„Au început să-mi spună despre incident, un atac în care au fost implicate mai multe persoane. Apoi am aflat că era vorba despre un bar de gay. Am spus: Doamne, este gay? M-am speriat. Dar nu este gay, am răsuflat ușurat”, a mărturisit bărbatul.

Tatăl lui Aldrich spune că a fi gay nu se aliniază cu credința lor.

Dată publicare: 24-11-2022 17:31