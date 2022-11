Atac armat într-un club LGBTQ din Colorado: Cinci persoane au murit și alte 18 au fost rănite

„A fost un atac armat într-un club local în această seară. Avem 18 persoane rănite şi cinci ucise', a declarat purtătoarea cuvânt a poliţiei, Pamela Castro.

Persoana suspectată că a comis atacul este rănită și se află în custodia poliţei, conform The Washigton Post și Agerpres.

Incidentul a fost semnalat la poliție sâmbătă noapte, cu puţin înainte de miezul nopţii.

