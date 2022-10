Tată și fiică înmormântați în aceeași zi, după ce au fost victimele unei explozii. Au murit în timp ce cumpărau o prăjitură

Comunitatea este încă în șoc după moartea bruscă a Shaunei Flanagan Garwe și a tatălui, Robert Garwe.

„Există încă acea tăcere, acea mâhnire și acea durere, acea inimă frântă vizibilă”, a spus un preot, potrivit dailymail.co.uk.

Tatăl și fiica se opriseră la benzinărie ca să cumpere o prăjitură pentru ziua mamei. Unchiul Shaunei a povestit că atunci când au fost găsiți, bărbatul avea mâinile în jurul fiicei sale.

#BREAKING: A Zimbabwean father and his daughter are among the 10 victims of a bomb blast in Ireland.

Shauna Flanagan Garwe, 5, was with her father, Robert Garwe, 50.

buying a birthday cake when the explosion happened.

Robert Garwe is originally from Wedza in Zimbabwe pic.twitter.com/lCj3vfntWn