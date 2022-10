Tragedie în județul Vaslui. O bătrână a ars de vie, iar fiul ei a fost transportat la spital, după ce casa le-a luat foc

Focul a fost observat cu întârziere, așa că bătrâna nu a avut nicio șansă.

Când au observat flăcările care au cuprins casa celor doi, vecinii au sărit să-i ajute, dar din păcate pentru proprietară era prea târziu.

Localnică: „Venea băiatul de la școală și a văzut că ardea în casă și cu un cearșaf de pe sârmă au scos-o din casă, era arsă. Era o femeie bătrână, el cum e el, ce să mai spun. Eu am văzut de la distanță mare. Am văzut fumul mare. Flacără mare. Când am venit nu aveai ce mai face, mătușa era arsă.”

Localnic: „Persoana care a deschis prima uşă a dat tiraj și vă dați seama ...gazele, ce era în interior, vopsele și o butelie căreia i-a ars furtunul și alimenta cu flacără continuu. Am stabilizat cu băieții de la Codăești flacăra. Au venit cei de la Vaslui. Bătrâna era în prima încăpere, ardea, era decedată.”

Fiul victimei a ieșit în ultima clipă din capcana de foc și a scăpat cu arsuri nu foarte grave. A primit îngrijiri și a fost transportat la spital.

Localnic: „Fiul ieșea din spate, cu o pătură în cap. Acoperișul era în flăcări. A ars rapid. Au fost buteliile.”

În cele din urmă, militarii au reușit să stăpânească vălvătaia.

Marius Stanciu, purt.cuv. ISU Vaslui: „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin ardere generalizată. Din interior au fost extrase două victime. Din nefericire, o femeie de 84 a fost declarată decedată.”

Din primele informații, s-ar părea că incendiul a fost provocat de o mașină de gătit lăsată nesupravegheată.

Dată publicare: 15-10-2022 07:57