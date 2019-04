Tată devastat, după ce fiul a fost ucis în Sri Lanka: „Nici nu știu ei ce mi-au răpit”

Kieran Shafritz de Zoysa, un elev de clasa a 5-a la Școala Sidewell Friends, lua micul dejun cu mama sa în Colombo, când au avut loc o serie de explozii cu bombă, în urma cărora au murit 310 persoane.

„Teroriștii nu știu pe cine au ucis. Dar ar trebui să știm cu toții ce a pierdut lumea, ce-au răpit ei de pe lume. O minte sclipitoare – urma să devină expert în neuroștiință – însă nici măcar nu a apucat a 12-a aniversare”, a mărturisit tatăl băiatului, conform ABC News.

Alexander Arrow a mai spus că fiul său Kieran era un călător „foarte motivat”, care a vizitat numeroase țări de pe cinci continente, alături de mama sa care a supraviețuit cu răni minore.

„Studia chineza. Îi plăcea să practice karate. Nu îi plăceau fotbalul sau softball-ul, însă iubea să practice karate. Cânta la trompetă. Se întorcea din Sri Lanka în Statele Unite și intrase în clasa a 7-a la Sidewell”, a mai spus tatăl băiatului.

Potrivit The New York Post, aceasta este o prestigioasă instituție de învățământ la care au studiat fiicele lui Barack Obama - Sasha și Malia - și fiica președintelui Bill Clinton - Chelsea.

Cu o săptămână înainte ca băiatul să își piardă viața, el mersese cu tatăl său într-o excursie.

