Țara în care zece copii au fost condamnați la moarte de judecători. Cum explică autoritățile măsura

În total, 76 de protestatari au fost acuzați de 10 infracțiuni, inclusiv trădare, distrugerea proprietății, tulburarea ordinii publice și răzvrătire. Cei care riscă să fie executați au între 14 și 17 ani, notează CNN.

Frustrarea față de criza costului vieții a dus la mai multe proteste în masă în ultimele luni. În august, cel puțin 20 de persoane au fost împușcate și au murit, asta în timp ce alte sute au fost arestate la un protest care cerea oportunități și locuri de muncă mai bune pentru tineri.

Controverse în Nigeria după condamnarea copiilor

Pedeapsa cu moartea a fost introdusă în anii 1970 în Nigeria, însă din 2016 nu a mai existat nicio execuție în această țară. Akintayo Balogun, un avocat nigerian, a declarat că legea privind drepturile copilului nu permite ca un copil să fie supus procedurilor penale și condamnat la moarte.

„Prin urmare, aducerea minorilor în fața unei instanțe federale este greșită, ab initio, cu excepția cazului în care guvernul este în măsură să dovedească faptul că au toți peste 19 ani”, a declarat Balogun.

În cele din urmă, instanța a acordat cauțiunea de 10 milioane de naira (n.r. 5.900 de dolari) pentru fiecare inculpat și a impus condiții stricte pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, a declarat Marshal Abubakar, avocatul unora dintre băieți.

Yemi Adamolekun, director executiv al Enough is Enough, o organizație a societății civile care promovează buna guvernare în Nigeria, a declarat că autoritățile nu fi trebuit să continue cu acuzarea copiilor.

Nigeria se confruntă cu probleme grave

Deși este unul dintre cei mai mari producători de țiței din Africa, Nigeria rămâne una dintre cele mai sărace țări din lume. Corupția cronică face ca stilul de viață al funcționarilor publici să reflecte rareori cel al populației generale. Medicii și asistenții medicale fac adesea grevă pentru a protesta împotriva salariilor mici.

Politicienii și legislatorii țării, adesea acuzați de corupție, sunt unii dintre cei mai bine plătiți din Africa. Chiar și soția președintelui, funcția sa nefiind prevăzută nicăieri în constituție, are dreptul la SUV-uri și la alte luxuri finanțate de contribuabili.

Populația Nigeriei de peste 210 milioane de locuitori, cea mai mare de pe continentul african, este, de asemenea, una dintre cele mai înfometate din lume, iar guvernul său a avut dificultăți în a crea locuri de muncă. Rata inflației este, de asemenea, la cel mai ridicat nivel din ultimii 28 de ani, iar moneda locală naira este la un nivel minim record față de dolar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: