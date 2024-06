Țara în care a nins în plină vară. Fenomenul este extrem de rar. VIDEO

Ploi torenţiale au căzut în estul, vestul şi centrul Mongoliei începând de joi după-amiază, iar aceste precipitaţii s-au transformat în ninsori pe parcursul dimineţii de vineri.

Deşi Mongolia are o climă continentală aspră, zăpezile din timpul verii reprezintă un fenomen rar.

Last night in Ulan Bator before the entire team comes back to Germany and we were surprised by snow today! Good thing we had waterproof gear with us! #merrychristmas pic.twitter.com/cRNWUpEjbo