A intrat la facultate înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și a obținut diploma de master la 105 ani

„Doamne, am așteptat mult timp pentru asta”, a spus ea, pășind pe scenă duminică pentru a-și primi diploma. A fost încurajată de familia ei, de nepoți și de studenții promoției 2024.

Daniel Schwartz, decanul Școlii de Educație din cadrul Universității Stanford, și-a amintit cum îi era teamă să nu îi dea lacrimile când a prezentat-o pe scenă pe Hislop.

„Până să ajung la partea lacrimogenă, publicul a izbucnit în urale și a aplaudat în picioare”, a povestit Schwartz. „Virginia și-a făcut studiile la o vârstă fragedă, dar nu și-a primit diploma. Este o oportunitate grozavă de a reveni și de a sărbători o viață dedicată educației.”

Hislop a trebuit să își abandoneze studiile la Stanford la începutul anului 1941, atunci când logodnicul ei, George, a fost chemat la armată pentru a participa la al Doilea Război Mondial. În imposibilitatea de a-și finaliza lucrarea de diplomă, Hislop s-a mutat ulterior la Washington ca să își crească familia.

105-year-old great-grandmother Virginia “Ginger” Hislop has finally obtained her well-deserved master’s degree from Stanford University, a remarkable 83 years after she initially left the program.

Hislop had left her program in the 1940s to support her