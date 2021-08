Talibanii anunţă că au trimis "sute" de combatanţi spre Valea Panjshir, ultima zonă liberă din Afganistan

"Sute de mujahedini ai emiratului islamic se îndreaptă spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, după ce responsabili locali au refuzat să o predea în mod paşnic", au anunţat talibanii pe contul lor de Twitter în arabă.

This is new #Afghanistan map. The pink portion is #Panjshir sorrounded by #HindukushHills is now the only place which #Taliban could not captured till date. This panjshir is #AmrullahSaleh's area. pic.twitter.com/pIitKS66Cv