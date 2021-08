Rusia anunță că fostul vicepreşedinte afgan Amrullah Saleh pregătește o ofensivă împotriva talibanilor

Lavrov, a lansat joi un apel la demararea de negocieri în vederea formării unui 'guvern reprezentativ'.

'Talibanii nu controlează întregul Afganistan. Ne parvin informaţii despre situaţia din valea Panjshir', la nord-est de Kabul, 'unde sunt concentrate forţele de rezistenţă ale ex-vicepreşedintelui Saleh şi ale lui Ahmad Massoud', a afirmat Lavrov într-o conferinţă de presă la Moscova.

Lavrov a chemat din nou la 'un dialog naţional care să permită formarea unui guvern reprezentativ', subliniind că Rusia a insistat deja asupra unui astfel de mecanism destinat să pună capăt conflictului afgan înainte ca talibanii să preia controlul asupra Kabulului şi majorităţii ţării.

Moscova a sprijinit o inţiativă în acest sens a fostului preşedinte afgan Hamid Karzai, înmulţindu-şi în ultimele zile afirmaţiile liniştitoare sau chiar respectuoase despre talibani.

Fostul vicepreşedinte, Amrullah Saleh, a promis să nu se supună talibanilor şi s-a retras în valea Panjshir.

Imagini care circulau luni pe reţelele de social media îl arătau împreună cu Ahmad Massoud în această regiune, încercând aparent să pună piatra de temelie a unei noi mişcări de rezistenţă.

Amrullah Saleh, Vice President of Afghanistan and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud spotted in Panjshir.They are bringing all Anti-Taliban commanders together in Panjshir. This province is still free from Taliban. pic.twitter.com/bgb8hUdfwi