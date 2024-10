Taifunul Krathon atinge uscatul în Taiwan. Doi morţi şi 100 de răniţi

Taifunul a fost precedat de rafale violente de vânt de până la 126 de kilometri pe oră, cu rafale de până la 162 de kilometri pe oră, şi de ploi puternice.

”Taifunul Krathon a atins uscatul în apropierea districtului Xiaogang, la Kaohsiung, către ora (locală) 12.40 (5.40, ora României)”, anunţă Administraţia meteorologică Centrală din Taiwan (CWA) într-un mesaj postat pe aplicaţie Line.

Atrocious conditions out here now south of Kaohsiung in eyewall of #typhoon #Krathon in #Taiwan pic.twitter.com/cGq6HWvFR8