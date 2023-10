Taifunul Koinu aduce viteze „record” ale vântului în Taiwan de peste 340 de kilometri la oră

„Rafale de vânt de până la 95,2 metri pe secundă au fost măsurate noaptea trecută pe insula Orchid, ceea ce reprezintă un nou record pentru Taiwan", a declarat pentru AFP serviciul meteorologic.

Viteza înregistrată a vântului este echivalentul unor rafale de peste 342 de kilometri pe oră.

Miercuri, autorităţile taiwaneze au anulat peste 100 de zboruri internaţionale şi interne şi au închis şcolile în anumite zone din sudul insulei, înainte de sosirea aşteptată a taifunului Koinu, al doilea care loveşte ţara într-o lună.

Typhoon Koinu is sweeping southern Taiwan, injuring 190 people but causing no deaths as it brings intense winds and rainstorms to the island, leading to school and office closures.#typhoon #Koinu #Taiwan pic.twitter.com/ddLtX3b63x