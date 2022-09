Taifunul Hinnamnor provoacă pagube de-a lungul coastei Coreei de Sud | VIDEO

Oficialii au evacuat aproximativ 3.500 de persoane înaintea furtunii, care a produs alunecări de teren în oraşul insular Geoje, iar apoi s-a năpustit cu de 54 km/h spre nord, provocând ploi abundente şi inundaţii, relatează BBC, citat de News.ro.

Nu au fost raportate victime, dar un tânăr de 25 de ani din Ulsan rămâne dispărut, spun autorităţile.

Preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a ţinut, luni, întâlniri de răspuns în caz de urgenţă urgenţă, în timp ce ţara se pregătea pentru taifunul Hinnamnor, care a fost clasificat ca fiind la fel de intens ca şi devastatorul taifun Maemi din 2003.



Călătoriile cu trenul au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate la nivel naţional, iar întreprinderile şi şcolile au fost închise devreme.

De asemenea, Coreea de Nord s-a pregătit pentru furtună, liderul Kim Jong Un ţinând o întâlnire de două zile pentru prevenirea dezastrelor.

Oficialii au spus că taifunul a părăsit Coreea de Sud în largul coastei Ulsan marţi dimineaţă, dar a lăsat urme de distrugere în urma lui.



At least two people were killed and 10 were missing.

About 3,500 people were evacuated and 66,000 homes were left without power. #Pohang #TyphoonHinnamnor #Typhoon #Hinnamnor #SouthKorea #태풍 #힌남노 #포항 #제주 #부산 pic.twitter.com/WqIEe72Gjk