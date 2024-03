Sute de oameni din Mexico City s-au întins pe jos pentru un „pui de somn” pentru a comemora Ziua Mondială a Somnului

Întinși cu covorașe de yoga de un albastru strălucitor, măști de dormit și perne de călătorie, sute de mexicani stăteau întinși pe pământ la baza emblematicului Monument al Revoluției din oraș pentru a trage un pui de somn.

Numit „siesta în masă”, evenimentul a avut loc în comemorarea Zilei Mondiale a Somnului.

De asemenea, a fost menit să fie un protest pentru a face ca somnul să fie considerat o parte esențială a sănătății și bunăstării.

Unii participanți s-au înfășurat în pături portocalii strălucitoare, în timp ce alții și-au pregătit telefoanele pentru a reda muzică liniștitoare în timp ce dormeau.

Printre cei care s-au alăturat evenimentului s-a numărat și muzicianul de mariachi, în vârstă de 52 de ani, Manuel Magaña. Magaña a auzit despre eveniment la știri în timp ce căuta ceva distractiv de făcut cu nepoata lui.

„Ca muzician, lucrez noaptea și rar dorm bine ziua. Uneori uităm să mâncăm, alteori tot ceea ce facem este un pui de somn”, a spus el.

Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Somn și Neuroștiințe și Societatea Mexicană pentru Investigarea Medicinei și Somnului (SOMIMS).

Pe măsură ce participanții au început să adoarmă, organizatorii de pe scenă au scandat și au condus participanții prin meditație. Ei au enumerat, de asemenea, sfaturi pentru a ajuta oamenii să adoarmă, cum ar fi obținerea de multă lumină naturală în timpul zilei și oprirea telefonului noaptea.

Oscar Sánchez Escandón, un director al evenimentului și președinte al SOMIMS, a declarat că evenimentul a fost menit să evidențieze „inegalitatea de somn” din întreaga lume.

„Trăim într-o societate plină de angajamente economice, sociale și politice, în care totul contează în afară de odihnă. Acest lucru poate avea un impact puternic asupra sănătății”, a spus el.

