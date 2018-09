Sute de oameni au făcut baie complet dezbrăcați în Marea Nordului. FOTO

Peste 600 de oameni au participat la eveniment, unde s-au strâns totodată mii de lire sterline în scopuri caritabile, relatează Daily Mail.

”A fost impresionant. Au fost cu 200 de oameni mai mulți oameni decât anul trecut. Am strâns 7.000 de lire într-o zi”, a spus organizatorul Jax Higginson.

Skinny dip: Hundreds of Britons bare it all to welcome autumn equinox https://t.co/UpOn0ARW2k pic.twitter.com/EQRwhMUfwS