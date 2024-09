Sute de mii de israelieni protestează față de conducerea statului. Netanyahu: ”Vă cer iertare că nu am reușit”

Manifestațiile de amploare l-au obligat pe premierul Benjamin Netanyahu să reacționeze. Și-a cerut iertare, dar a spus că nu va ceda în fața presiunilor.

Între timp, președintele american l-a criticat pe liderul israelian într-o declarație fără perdea. Iar Marea Britanie a anunțat că suspendă o parte din armamentul livrat Israelului.

Israelienii au ieșit în număr mare pe străzile din Tel Aviv, Ierusalim și din alte orașe în semn de protest față de modul în care premierul gestionează războiul din Gaza și situația ostaticilor rămași în mâinile Hamas.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: "Aș defini sfârșitul războiului din Gaza, atunci când Hamas nu va mai conduce Gaza. Îi scoatem de acolo!”.

Furia a cuprins întreaga națiune după ce, în weekend, armata a recuperat șase trupuri neînsuflețite dintr-un tunel din Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Două femei și patru bărbați au fost uciși de gardienii lor cu puțin timp înainte ca soldații isarelieni să ajungă acolo.

Benjamin Netanyahu: "Vă cer iertare că nu am reușit să îi aducem acasă în viaţă. Am fost aproape, dar nu am reuşit".

”Reporter: Domnule președinte, credeți că este timpul ca premierul Netanyahu să facă mai mult în această privință? Credeți că ce face e suficient?

Joe Biden: Nu.

Reporter: Plănuiți să prezentați în această săptămână un acord final al ambelor tabere?

Joe Biden: Suntem foarte aproape de asta".

Numărul ostaticilor se ridică la 101, dar 35 sunt considerați morți

Luni seară, Joe Biden și Kamala Harris s-au întâlnit la Casa Albă cu mediatorii americani implicaţi în negocierile dintre Israel și Hamas. Detaliile din culise nu au fost făcute publice.

Joe Federman, The Associated Press: "Discuțiile de încetare a focului durează de luni de zile fără niciun progres. Hamas dorește garanții privind încetarea războiului și retragerea completă a trupelor israeliene din Gaza. Netanyahu nu a fost dispus să cedeze în fața acestor cereri".

Potrivit datelor Biroului premierului israelian, numărul ostaticilor din Gaza se ridică în prezent la 101, dar 35 dintre aceștia sunt considerați morți.

Pentru a pune și mai multă presiune pe Guvernul Netanyahu, luni, sute de mii de oameni au blocat principalele șosele din Israel.

Acțiunea a fost organizată de unul dintre cele mai puternice sindicate din țară. La grevă au participat nu doar șoferii, vatmanii și mecanicii de locomotivă din transportul public, ci și numeroși doctori, care și-au anulat consultațiile și intervențiile chirurgicale. În plus, pe principalul aeroport din Israel, decolările și aterizarile au fost suspendate câteva ore

