Val misterios de decese în Botswana. Peste 350 de elefanți au murit

Prima serie de decese a fost raportată în Delta Okavango în mai, 169 de elefanți murind până la sfârșitul lunii. Până la mijlocul lunii iunie, cifra a devenit de peste două ori mai mare, circa 70% dintre decese fiind grupate pe lângă bălțile de unde se adăpau.

”Este un nivel de decese în masă care nu a mai fost văzut de foarte, foarte mult timp. În afară de cele provocate de secetă, nu am cunoștință de decese în masă atât de semnificative”, a spus Niall McCann, director pentru conservare la ONG-ul britanic National Park Rescue.

More than 350 elephants drop dead in mysterious mass 'die off' clustered around water holes in Botswana's Okavango Delta

