Summit NATO. Președintele Joe Biden trimite încă 5000 de americani în România

Anunțul oficial a fost făcut miercuri, la Madrid, în cadrul unui summit al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP, potrivit News.ro.

În cadrul acestui summit al NATO, ”care marchează istoria”, în opinia lui Joe Biden, președintele SUA a anunţat o prezenţă consolidată - militari şi capacităţi americane - în Spania, Polonia, România, ţările baltice, Regatul Unit, Germania şi Italia.

”Ne aflăm la întâlnire” şi ”dovedim că NATO este mai necesară ca niciodată”, a declarat preşedintele american, alături de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.

Statele Unite au desfăşurat deja, în acest an, ”20.000 de militari suplimentari în Europa, în vederea consolidării liniilor noastre, o reacţie faţăde iniţiative agresive ale Rusiei”, a precizat Biden.

Prima putere mondială urmează să înfiinţeze în Polonia un ”cartier general permanent al celui de-al V-lea Corp al Armatei americane”, anunţă el.

”Vom menţine o brigadă suplimentară”, alcătuită în total din 5.000 de mlitari, cu baza în România, a mai anunţat Biden.

Statele Unite urmează, de asemenea, să procedeze la ”desfăşurări suplimentare în ţările baltice”, anunţă şeful statului american.

”Vom trimite două escadrile suplomentare” de avioane de luptă de tip F-35 în Regatul Unit şi ”vom poziţiona capacităţi suplimentare de apărare aeriană” în Germania şi Italia, a mai precizat Joe Biden în această scurtă alocuţiune, în faţa presei.

