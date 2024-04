SUA au transferat Ucrainei armament şi muniţie iraniană confiscată. „Este suficient pentru înarmarea unei brigăzi”

Această livrare de armament este menită să ajute Kievul, care duce lipsă de muniţie în războiul cu Rusia, dar nu rezolvă deficitul de armament greu - obuze şi rachete - al armatei ucrainene, în contextul în care Congresul american nu reuşeşte să ajungă la un acord în vederea validării unui nou pachet de ajutoare militare.

Această livtrare, la 4 aprilie, include peste 5.000 de puşti de asalt de tip AK-47, mitraliere, puşti de precizie, lansatoare de grenade (RPG) şi peste 500.000 de cartuşe de puşcă, anunţă într-un comunicat postat pe X Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM).

U.S. Government Transfers Captured Weapons

On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo