SUA anunță peste 50.000 de decese provocate de coronavirus. Milioane de persoane asimptomatice în New York

Preşedintele Trump stârnește noi controverse, după ce a sugerat că boala COVID-19 ar putea fi tratatăprin injectarea de dezinfectant în organism.

Afirmația a provocat stupoare, iar producătorii de dezinfectanți au lansat avertismente populației, precizând că soluțiile nu trebuie ingerate.

În Statele Unite, coronavirusul a luat peste 50.000 de vieți.

Numărul total de bolnavi se apropie de 900.000, dar autorităţile sunt de părere că ar fi vorba, de fapt, despre milioane de cazuri - cele mai multe, asimptomatice - numai în statul New York.

Priceput la toate, așa cum se consideră, Donald Trump a sugerat că n-ar fi rău să fie analizată varianta ca imunizarea la SARS-COV2 să se facă prin injectarea de dezinfectant în corp. Și dacă nu și nu, să expunem pacienții la lumina ultravioletă.

Donald Trump: „Să presupunem că bombardăm corpul cu un fascicul extraordinar de lumină, ultravioletă sau o lumină puternică. Cred că ar trebui să testăm această metodă. Să presupunem că aduci această lumină în interiorul corpului, fie prin piele, sau în alt mod... Sună interesant. Apoi, văd că un dezinfectant distruge virusul într-un minut. Poate că există o metodă să fie injectat în corp, să fie ca o curăţare pe dinăuntru.”

Evident, teoriile lui Trump au fost respinse de medici și specialiști, care le-au catalogat drept "periculoase" și "ridicole".

Chiar doctoriță Deborah Birx, care face parte din echipa de criză a Casei Albe, își privea jenată vârful pantofilor, în timp ce președintele își expunea teoria.

Trump susține în continuare că hidroxiclorochina este benefică în tratarea coronavirusului

Dar, atotștiutorul președinte continuă să susțină și că hidroxiclorochina este cel mai bun tratament împotriva noului virus.

Reporter: „De ce ați încetat să promovați hidroxiclorochina?”

Donald Trump: „Nu am încetat deloc. Ce tot spui acolo? Vom vedea ce se întâmplă. Am avut foarte multe rezultate foarte bune și au fost rezultate care, probabil, nu au fost atât de bune, dar am citit doar de un singur caz, cele mai multe au fost bune.”

Totuși, cele mai recente studii despre hidroxiclorochină nu sunt încurajatoare. Într-unul dintre ele, pacienții tratați cu aceste medicament anti-malarie au avut o rată aproape dublă a deceselor față de grupul de control. Într-un alt studiu, realizat de francezi, unii dintre pacienți au dezvoltat probleme cardiace.

Milioane de persoane din New York au fost infectate cu coronavirus, dar nu au avut simptome

Cât despre ridicarea restricțiilor, cele mai noi cifre nu dau motive de optimism. Statul California înregistreaza zilnic noi recorduri de deces, în timp ce autorităţile din New York vorbesc de milioane de persoane infectate, dar asimptomatice, în urma unor teste făcute la întâmplare.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: „13,9% au fost testaţi pozitiv cu anticorpi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceşti oameni au fost infectaţi şi au dezvoltat anticorpi care să lupte cu infecţia. 13 procente din populaţie înseamnă aproape 2,7 milioane de oameni care au fost infectaţi.”

Dr. Anthony Fauci, White House Coronavirus Task Force: „Situația e tot mai bună pe măsură ce trec săptămânile, dar nu suntem încă în situația sperața în privința numărului de teste.”

Donald Trump: „Nu, nu sunt de acord cu doctorul Fauci în privința asta. Cred că facem o treabă foarte bună cu testarea.”

O soluție de compromis ar fi testarea tuturor angajaților din domeniile esențiale. Detroit e primul oraș care se pregătește să facă asta.

În altă ordine de idei, medicii atrag atenția asupra unui posibil nou simptom al COVID-19, observat mai cu seama în rândul copiilor.

Este vorba de așa-numitele COVID-toes, leziuni pe degetele de la picioare, care evoluează că o mică arsură și generează o bășică plină cu lichid.

Aerul condiționat, sursă de răspândire a coronavirusului

Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor din Statele Unite lansează un semnal de alarmă foarte serios în privința riscurilor puse de sistemele de climatizare. CDC a publicat pe site-ul său un studiu realizat în China despre aerul condiționat drept sursă a răspândirii virusului.

Trei familii care au stat la mese învecinate într-un local din Guangzhou, în luna ianuarie, s-au îmbolnăvit de COVID-19.

Sursa focarului ar fi fost o femeie de 63 de ani care nu a prezentat simptome decât a doua zi. În următoarele două săptămâni s-au îmbolnăvit patru dintre rudele sale, precum și alte cinci persoane fără nicio legătură cu femeia, altă decât faptul că au luat masă în același timp la restaurant.

Diagrama plasării în local, reconstituită de autorii studiului, arată că toți cei nouă erau așezați direct în bătaia aparatului de aer condiționat.