Studiu: Delfinii vânează vorbind între ei ca Britney Spears sau Kim Kardashian

Celebritățile nu sunt singurele care folosesc metoda cunoscută sub numele de "vocal fry" în vorbirea lor - delfinii folosesc, de asemenea, o tehnică similară pentru a comunica în timp ce își vânează următoarea masa, scrie Daily Star.

Practic, delfinii comunică între ei pe tonuri răgușite, care seamănă cu vocile lui Britney Spears și Kim Kardashian.

Cunoscută sub numele de "vocal fry" la oameni, tehnica produce sunetele cele mai joase prin prelungirea silabelor. Britney a alimentat această nebunie folosindu-se de ea în hitul său de debut, ”Baby One More Time”.

Acum, "vocal fry" a fost identificat la delfini și la balene ucigașe, care folosesc o metodă vocală similară în timpul vânătorii.

Clicurile lor de ecolocație cu ultrasunete îi ajută să găsească, să urmărească și să prindă prada.

Profesorul Coen Elemans, de la Universitatea din Danemarca de Sud, a declarat: "Vocal fry este un registru vocal normal, care este adesea folosit în engleza americană. Kim Kardashian, Katy Perry și Scarlett Johansson sunt persoane cunoscute care folosesc acest registru".

Unii descriu tehnica ”vocal fry” ca fiind dăunătoare pentru oameni

Tehnica este comună în California și a fost preluată în întreaga lume datorită popularității culturii americane.

Experții au sugerat că femeile folosesc tonurile mai grave pentru a părea mai masculine și mai bine echipate, pentru a se confrunta cu bărbații la locul de muncă.

Alții au descris tehnica ca fiind potențial "dăunătoare din punct de vedere vocal", deoarece poate provoca tensiune laringiană și oboseală vocală.

Profesorul Elemans a adăugat: "În timp ce frisonul vocal poate fi controversat la oameni și poate fi perceput ca fiind de la enervant până la autoritar, acesta a făcut din balenele cu dinți o poveste de succes evolutiv".

