Stare de urgenţă în Serbia şi în Bosnia din cauza inundaţiilor severe. Ploile torenţiale au prăbuşit poduri | VIDEO

În Serbia, 1.300 de salvatori şi 22 de ambarcaţiuni au fost mobilizate pentru a evacua zeci de persoane din diferite localităţi, a anunţat Ministerul de Interne într-un comunicat.

În apropiere de oraşul Kraljevo din sud-vestul ţării, viitura a smuls un pod, informează News.ro, care citează Reuters.

#BREAKING #Serbia #SerbiaFloods The Slatina - Mrčajevci bridge collapsed in Serbia due to floods. pic.twitter.com/AvhTwk57Sq

În centrul Serbiei, salvatorii au fost nevoiţi să evacueze 12 persoane din casele lor din Kragujevac din cauza revărsării râului Lepenica, a declarat primarul Nikola Dasic, în timp ce 22 de persoane au fost salvate dintr-un sat din apropierea oraşului Jagodina.

Flash floods in town Novi Pazar, SW Serbia, on June 14: #poplave https://t.co/ziPxBpw30D

Râurile s-au revărsat, de asemenea, în estul Bosniei, iar autorităţile din oraşul Tuzla, situat în nord-estul ţării, au declarat stare de urgenţă în întreaga regiune. Oamenii au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele în multe oraşe şi sate.

O alunecare de teren a blocat un drum în apropierea oraşului Srebrenica, iar în jurul capitalei Sarajevo au existat avertismente privind posibile inundaţii.

After heavy rains, new floods in part of Bosnia and Herzegovina. Floods affected #Sapna and #Kalesija.

Soruce: Tuzlainfo Portal https://t.co/T8qhVze8OG https://t.co/BSRaHuRb33 pic.twitter.com/xqYV8tcTtt