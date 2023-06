Jumătate din țară va fi măturată de vijelii. Șuvoaiele au făcut deja prăpăd: ”A luat mașina ca o cutie de chibrituri”

În weekend, a fost prăpăd în Alba, dar și în Mehedinți, după ce o ploaie puternică a măturat versanții și a produs viituri.

Apele au acoperit sute de gospodării. Oamenii încearcă disperați să salveze din noroi ce se mai poate.

Într-o comună din Dolj, o magazie a fost luată de ape, după ce râul învolburat din apropiere a săpat puternic în mal, până când porţiunea pe care era construcţia s-a prăbuşit cu totul. Apa care a venit cu putere a rupt şi un podeţ improvizat.

Iar în Mehedinţi, viitura a afectat mai multe gospodării. Pompierii au folosit pompe de mare putere pentru a reduce nivelul apelor.

Lucian Coandă, primar comuna Bâcleș: ”Sunt sute de hectare acoperite cu apă, drumul județean ce străbate satul e numai tranșee, ravene, cetățenii sună la 112 că nu pot trece cu mașinile, nu pot duce utilajele”.

Până la ora 20.00, județul Mehedinți se află sub avertizare de cod portocaliu. După această oră, județul va intra sub avertizare de cod roșu, alături de Gorj și zonele montane din Caraș Severin, Hunedoara și Vâlcea.

În Alba, în urma unei furtuni puternice, care a durat o oră, râul Ighiu s-a revărsat în curțile și grădinile oamenilor.

Animalele din mașinile au fost luate de apă

Bărbat: ”S-a spart digul în spate și mi-a intrat în curte, în casă, tatăl meu a fost blocat în casă, apa e pînă la brâu pe câte un loc, pe câte un loc depășește de mine".

Animalele din gospodării și mașinile din fața caselor, au fost luate de ape.

Bărbat: ”În spate la mine, cât 1,5 metri, mai mult ca sigur, am încercat să intru și nu am mai putut”.

”Reporter: Mașinile ați reușit să le scoateți?

Bărbat: Nu am mai reușit să le scot, sper să nu intre apă în ele sau le scoată din garaj”.

Femeie: ”Mi-a rupt acolo din grădină, în pivniță mi-e plină apa, păsările sunt moarte acolo, numai cât m-am suit aicia sus".

Apa a distrus bunurile din locuințe.

Bărbat: ”Doi metri și jumătate apa, fotolii, mese, stație de muzică, boxe, barul, totul sub apă”.

"Până aici a fost apa, cam de 50 de cm și mai bine a fost, a intrat în prima cameră, a doua cameră, a treia cameră, în bucătărie și în cămară, peste tot a distrus”.

„Mi-a luat porcul din curte, mașina a fost în curte a scos-o în drum, noroc că s-a înțepenit acolo".

”Reporter: Și a dus mașinile?

Bărbat: Cum duci o cutie de chibrite, nu am văzut din alea în viața mea".

O porțiune din drumul județean care trece prin satul Șard a fost acoperit de apă, așa că nimeni nu a mai putut trece pe acolo.

”Munca mea s-a ales praful de ea”

Traian Rusu, primar Ighiu: ”A plouat aproximativ o oră, cred că au fost 70-80 l/mp, au fost evacuate două persoane în vârstă care erau afectate de ape".

Nicolae Albu, prefect de Alba: "Au fost estimate până acum 200 de gospodării afectate, am mobilizat toate echipele, au fost viituri de pe versanți".

Luni, la mai bine de 12 ore de la viitură, oamenii încearcă să își scoată mâlul din gospodării și să vadă stricăciunile pe care le-au făcut șuvoaiele. Mașina acestui bărbat a fost purtată de ape mai bine de un kilometru.

Bărbat: ”Când am ajuns aici era totul praf, mi-a luat mașina personală și a dus-o mai jos, poate ați văzut-o sub un pod, a dus aluviuni sub ele, apă multă în interior”.

Femeie: ”Am văzut numai că ia mașinile și eu numai am strigat pe ei să vină repede, că toate mașinile le duce, sub ochii mei și o dată a luat-o, m-am adăpostit, că nu puteai să ieși afară, că te îneca”.

Această familie din Șard nu a reușit să salveze nimic din gospodărie.

Femeie: ”Munca mea de un an de zile s-a ales praful de ea în 20 de minute, tot e afectat, tot, tot electrocasnice, mobilă, am stat toată noaptea trează”.

Bărbat: ”Un metru și pe drum pe aici, deci acolo a avut un metru ca zidul ăla, are un metru, după ce a rupt zidul acolo s-a dus prin grădină”.

Femeie: ”Apa a trecut în pivniță peste mine, deci eu am 1,60, acum am nămol și am apă încă în pivniță, în casă mi-a intrat, în bucătăria de vară, iar în grădină tot acoperit cu nămol”.

”Oameni buni, intră apa în case! Doamne ferește!”

Probleme au fost și în județul Cluj. În satul Luna de Sus șuvoaiele au distrus totul în calea lor.

Aproape 20 de gospodării au fost inundate. În mai multe case, apa a ajuns la un metru. Dar ca să facă haz de necaz, mai mulți localnici au ieșit la pescuit în apa de pe străzi.

Și în Turda, o ploaie zdravănă a inundat subsolurile mai multor blocuri. A fost cod portocaliu și în Oradea și alte câteva localități din Bihor. Vijelia a pus la pământ mai mulți copaci, iar ploaia a umplut 20 de curți și mai multe străzi.

La Reșița a plouat torențial timp de 20 de minute, iar pagubele au fost mari. Oamenii s-au temut ca șuvoaiele le vor distruge și mașinile.

"Oameni buni, intră apa în case! Doamne ferește! Duba mea! A intrat deja!".

"Băi, ești nebun? Câtă e! Ia uite lemne câte a adus! A dus viitura cu tot!".

"Lumea e revoltată! Vine excavatorul și nu mai ia nimic!".

Pe calea ferată dintre Timișoara și Reșița s-au strâns aluviuni, iar un tren de călători a avut o întârziere de 45 de minute. În plus, cursa dintre Caransebeș și Reșița a fost anulată.

Și la Sibiu, ploaia le-a creat mari probleme șoferilor, pentru că sistemul de canalizare a făcut față cu greu șuvoaielor.

Reporteri: Adina Timiș, Daniel Preda, Gina Obrejan, Răzvan Dan, Octavian Moldovan, Roxana Vlădășel, Gigi Ciuncanu





