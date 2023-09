Specialist: Rusia „disperată” să arate că poate doborî tancurile occidentale „sofisticate” | Video

Mark Voyger a declarat pentru Sky News că, deși pierderea tancului de luptă este oarecum importantă, cel mai important lucru este că echipajul a supraviețuit.

Demonstrează „superioritatea sistemelor occidentale”, a spus el.

El a spus că propagandiştii ruşi au răspândit zvonuri că forţele ţării au distrus mult mai multe tancuri furnizate de Occident decât au de fapt.

Voyger a spus că Rusia încearcă să le prezinte cetățenilor săi că este capabilă să doboare „sisteme sofisticate” arată cât de „disperată” este „în fața a câteva zeci de tancuri din Marea Britanie și din alte țări”.

El a adăugat că pierderea Challenger 2 nu ar trebui „dramatizată”.

Footage has been released recently showing the 1st Combat Loss of a Challenger 2 Tank in History near the Town of Robotyne along the “Zaporizhzhia” Frontline in Southeastern Ukraine; the British supplied Tank was likely operated by the 82nd Air Assault Brigade of the Ukrainian… pic.twitter.com/nimKYO2KRa