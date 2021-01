Soția lui Aleksei Navalnîi, reținută la un protest în Moscova. SUA condamnă autoritățile ruse

Potrivit ONG-ului de monitorizare OVD-Info, mai mult de 300 de participanţi la protestul din capitală au fost deja arestaţi.

Iulia Navalnîia fusese reţinută şi săptămâna trecută la un protest similar în favoarea eliberării soţului său.

Conform celui mai recent bilanţ alcătuit de OVD-Info, peste 1.000 de manifestanţi au fost reţinuţi la mitingurile desfăşurate duminică.

Cele mai multe arestări, 142, au fost operate la Moscova, urmate de cele de la Vladivostok (113), în Extremul Orient rus, apoi de la Novosibirsk (93) şi Krasnoiarsk (91), în Siberia.

#UPDATE Police detained hundreds of people across Russia and blocked off the centre of #Moscow on Sunday in a massive clampdown on protests demanding the release of jailed Kremlin critic Alexei #Navalny https://t.co/w0Apu5uqp8 #Vladivostok #StPetersburg #RussiaProtests pic.twitter.com/PeJvbxJjWq

Potrivit AFP, Statele Unite au reacţionat la ceea ce au numit a fi 'tacticile brutale' ale Rusiei împotriva manifestanţilor de opoziţie.

„Statele Unite condamnă utilizarea persistentă de tactici brutale de către Rusia contra unor manifestanţi paşnici şi a unor jurnalişti pentru a doua săptămână consecutiv, şi îşi reînnoiesc apelul la eliberarea celor care au fost arestaţi, printre care Aleksei Navalnîi”, a transmis secretarul de stat Antony Blinken pe Twitter.

