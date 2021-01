Manifestație în stil nord-coreean, cu dans și cântece patriotice, într-un oraș din Rusia. ”Putin este președintele nostru!”

Angajații unei platforme de vânzare cu amănuntul online din cel de-al patrulea oraș ca mărime din Rusia, Ekaterinburg, și-au exprimat sprijinul pentru președintele Vladimir Putin într-un flashmob cu dans și muzică patriotică.

În videoclipul distribuit pe scară largă de canalele media pro-Kremlin, sute de angajați ai companiei Sima Land mărșăluiesc și dansează în uniforme în stil militar pe melodii pop patriotice rusești, cum ar fi „When They Beat Us, We Fly” și „Russia Go On!”, scrie The Moscow Times.



„Când suntem bătuți, ne ridicăm din ce în ce mai mult din durere”, spune o melodie a cântăreței ruso-uzbece Nargiz Zakirova, în timp ce mulțimea interpretează mișcări de dans repetate.

Citește și Prima convorbire telefonică dintre Joe Biden și Vladimir Putin. Ce au discutat

„Putin este președintele nostru!”, strigă mulțimea strigă la sfârșitul clipului, în timp ce salută cu mâna dreaptă.

Compania își obligă angajaii să cânte imnul și să facă exerciții fizice în fiecare dimineață

Unii observatori online au comparat fotografiile mulțimii care îl salutau pe Putin cu imagini de la paradele nord-coreene și au comparat interiorul fastuos al biroului Sima Land cu moșia „Palatul lui Putin”, vizată de criticul închisorii de la Kremlin, Alexei Navalny.

Deși mulți pe rețelele de socializare credeau că videoclipul face parte din răspunsul Kremlinului la clipurile virale TikTok în sprijinul Navalny, proprietarul Sima Land, omul de afaceri Andrei Simanovsky, a negat legăturile dintre spectacol și recentele proteste pro-Navalny.

„Am vrut pur și simplu să ne exprimăm sprijinul față de președinte”, a declarat Simanovsky pentru presa din Ekaterinburg.

Cu toate acestea, unii angajați au declarat pentru E1.ru că nu au fost informați în prealabil despre mesajul videoclipului pro-Putin.

Sima Land a atras anterior controverse pentru politica sa corporativă, care, printre altele, impune tuturor angajaților să cânte imnul național al Rusiei și să participe la exerciții fizice de grup la începutul fiecărei zile lucrătoare.