Sora liderului nord-coreean, prezentă la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud

Kim Yo-jong este cea mai mică dintre fiicele defunctului lider Kim Jong-il, iar poziţia i-a fost consolidată anul trecut, când a fost promovată în Biroul Politic.

Reprezentanţii ambelor Corei vor mărşălui sub acelaşi steag la ceremonia de deschidere a JO.

Participarea Nordului este considerată un adevărat ”dezgheţ” în relaţiile dintre cel două ţări surori şi inamice.

Însă unii experţi apreciază că este puţin probabil ca acest lucru să aibă vreun impact asupra ambiţiilor nucleare ale Phenianului.

Chosun Ilbo is speculating that Kim Yo-jong, Jong-un's little sis, may have been elevated to Director of the independent and newly formed State Security Bureau, based on her seating position next to Choe Ryong-hae in December. If true, would #NorthKorea risk sending her to Seoul? pic.twitter.com/y4qhL5G4AM