Vacanță de coșmar pentru zeci de turiști. Oaspeții unui hotel de lux din Maroc au vomitat sânge

Oaspeții au spus că toaletele de la piscină au fost acoperite de diaree și vomă după ce mulți dintrei ei au fost diagnosticați cu E.coli, salmonella și cryptosporidium în vara și toamna anului 2022, scrie Daily Star.

Chelsea Hagan și fiica ei de șase ani, Darcey, din Anglesey, nordul Țării Galilor, au stat în stațiune între 9 și 16 septembrie 2022.

Tânăra de 29 de ani a povestit că, la întoarcerea în Marea Britanie, fetița ei a început să prezinte simptome, printre care diaree și vărsături. Copila a fost dusă la medicul de familie de două ori, iar în timpul celei de-a doua consultații, ea a fost trimisă la spital.

„Când Darcey a început să se simtă rău, m-am gândit că poate era din cauza căldurii din vacanță, dar după câteva zile am ajuns să o duc la spital, deoarece nu se simțea mai bine. A fost groaznic să o văd pe fetița mea atât de bolnavă”, a povestit femeia.

Pe 24 septembrie, Chelsea a început să vomite sânge, iar în urma unor anlize medicale a reieșit că are criptosporidium.

Cryptosporidium este un tip de infecție parazitară pe care oamenii o iau adesea prin intermediul apei contaminate.

Simptomele fetiței de șase ani s-au ameliorat în jurul datei de 7 octombrie, însă Chelsea are probleme de sănătate chiar și în prezent.

„Apoi m-am îmbolnăvit și nu mi-a venit să cred cât de rău m-am simțit. Niciodată nu am mai simțit dureri de stomac atât de crunte. Am petrecut aproape o zi în spital vomitând. A fost îngrozitor. Să aflu că aveam o infecție gastrică a fost un șoc uriaș și nu este ceva la care te aștepți imediat după ce te-ai întors din vacanță”, mai spune ea.

Vrem răspunsuri

Femeia de 29 de ani își amintește că standardele de igienă din stațiune nu erau ceea ce ar cataloga drept grozave.

„Îmi amintesc că se punea carne crudă lângă cea gătită, iar oamenii scobeau în mâncare cu mâinile. După aproape un an, încă nu sunt ok 100%. Deși știu că nu pot face nimic pentru a schimba ceea ce am trăit, vreau niște răspunsuri. Simt că este cel puțin atât merităm”, a mai zis femeia.

Sarita Sharma, avocatul internațional specializat în vătămări grave de la Irwin Mitchell, care reprezintă grupul de turiști afectați spune că Chelsea și Darcey sunt doar două dintre cele peste 70 de persoane care s-au cazat la acest hotel în vara și toamna anului 2022 și care au ajuns să aibă agecțiuni gastrice.

„Este de înțeles că clienții noștri continuă să aibă întrebări și îngrijorări cu privire la ceea ce li s-a întâmplat. Investigăm acum aceste preocupări pentru a le oferi răspunsurile pe care le merită”, a spus ea.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 08-09-2023 20:12