Soldați israelieni deghizați în femei și medici au luat cu asalt un spital din Cisiordania. Țintele, ucise cu sânge rece

Potrivit autorităților din Israel, victimele ar fi teroriști. Și ar fi plănuit un atac similar celui pus la cale de Hamas anul trecut în octombrie.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

În imagini surprinse de camere de supraveghere, apărute, marți, pe rețelele de socializare, se văd mai multe persoane înarmate care dau buzna într-un spital dintr-un oraș palestinian din nordul Cisiordaniei.

Totul a fost, de fapt, o operațiune specială, iar soldații israelieni au purtat uniforme de medic sau haine ca ale femeilor musulmane. Unul dintre militari a intrat în clădire folosind un scaun cu rotile.

Israeli special forces disguised as doctors, nurses, cripples & patients stormed the Ibn Sina Hospital in Jenin (the West Bank) last night and liquidated Muhammad Jalamneh, a top commander of Hamas in the West Bank

