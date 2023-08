Șoigu întreabă militarii ruși din Lîman dacă au văzut tancuri germane Leopard. „Băieții noștri îi lovesc cu toată forța”

"Vă felicit pentru aceste decoraţii binemeritate. Sunt sigur că veţi continua să vă slujiţi cu credinţă şi sacrificiu de sine ţara şi cauza noastră. Sănătate, victorie şi fie ca toată lumea să se întoarcă în viaţă acasă", a spus el, potrivit unei informări a Ministerului Apărării rus pe canalul Telegram, unde a postat un videoclip al ceremoniei, potrivit Agerpres.

#UkraineWar #Ukraine #Russia

???? #Shoigu was looking for Leopards in the Krasno-Limansky direction, but did not find

- “Do you have #Leopards here?

- "No, Comrade Defense Minister, we are not lucky yet..."

- “Well, never mind, you'll be lucky. True, the guys there beat them hard,… pic.twitter.com/h1wEeYfQAu