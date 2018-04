S-a urcat băută la volan, iar camera de bord a filmat cursa haotică. Sancțiunea primită

Cursa periculoasă a femeii de 41 de ani, de meserie profesoară, a fost înregistrată chiar de camera de pe bordul mașinii sale. Pentru faptele sale, ea a fost condamnată și la 150 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 170 de lire.

Înregistrarea a fost făcută publică de către poliţia din Sussex, tocmai pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care îl reprezintă şoferii în stare de ebrietate, atât pentru ei cât şi pentru cei aflaţi cu ei în maşină sau pe care îi întâlnesc în trafic.

Ever wondered what it looks like to drink-drive?

A woman captured the erratic journey which led to her crashing into a parked car on dash cam – watch it through the eyes of the driver herself and read more at: https://t.co/fjzEnuiVy7 #drinkORdrive #DriveSober pic.twitter.com/FXvYsQVoep