Şoc în Italia după ce un vânzător ambulant a fost omorât în bătaie în plină zi

Vânzătorul în vârstă de 39 de ani din Civitanova Marche, pe coasta de est a Italiei, a fost atacat şi omorât în bătaie de un italian de 32 de ani, a indicat poliţia sâmbătă într-o conferinţă de presă.

Presupusul atacator şi-a fugărit victima, a trântit-o la pământ şi a lovit-o în mod repetat, apoi i-a luat telefonul mobil. Fapta a fost comisă pe o stradă comercială aglomerată din centrul oraşului, vineri după amiaza.

Pe reţelele sociale a fost distribuit un clip video care arată bătaia dintre cei doi, în timp ce pe fundal se aud voci care strigă „opreşte-te” şi „cineva să cheme poliţia”.

#Italy

A disable Nigerian man named #AlikaOgorchukwu

was killed with his own crutch by a local man in #CivitanovaMarche for trivial reasons.

The omicide has been filmed by bystanders with no one intervening to stop the attacker.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/8RDDZb1UCa