O fată de 12 ani cu răni grave a mers un kilometru și jumătate pentru a cere ajutor, după ce tatăl i-a omorât sora

Juan Bravo-Torres, în vârstă de 39 de ani, și-a înjunghiat mortal fiica de trei ani, apoi și-a atacat fata mai mare cu un cuțit în timp ce dormea, scrie nypost.com.

Fata în vârstă de 12 ani s-a prefăcut că a murit pentru a scăpa de atacul tatălui. Ulterior, bărbatul și-a târât cele două fete într-o baie, unde a stins lumina înainte de a încerca să se sinucidă.

Neighbors have left memorial items at a Longwood home where a father is accused of killing his 3-year-old daughter, critically injuring his 12-year-old daughter and stabbing himself.

Records show Juan Bravo-Torres was arrested in 2011 for domestic violence.

⁦@MyNews13⁩ pic.twitter.com/gPMysQiQuc