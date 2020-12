Situație disperată în Europa. Mii de șoferi au rămas blocați în Marea Britanie, din cauza noii tulpini de coronavirus

Franța a fost de acord să deschidă granițele cu Marea Britanie începând de miercuri dimineață, însă condițiile sunt destul de drastice și vagi.

Potrivit protocolului încheiat cu partea britanică, au voie să intre în Franța șoferii de camion, unii pasageri, cetățenii francezi și britanicii cu reședința în Hexagon.

Asta, însă, doar dacă pot prezenta la frontieră un rezultat COVID negativ, nu mai vechi de 72 de ore.

Sute de români se numără printre miile de șoferi și pasageri rămași pe loc de duminică la Dover, după ce Franța a interzis transportul de mărfuri și persoane dinspre Regat.

Grant Shapps, secretarul britanic al Transporturilor: „Am căzut de acord să deschidem frontiera pentru cei care se testează înainte să iasă din țară. Asta înseamnă că trebuie să aibă un test (negativ) în ultimele trei zile."

Autoritățile britanice au anunțat deja că vor trimite în Kent și Dover, unde sunt blocate mii de tiruri, echipe de testare rapidă, ajutate de militari.

Printre miile de şoferi din Europa continentală care așteaptă reluarea circulației sunt și români. Florian a stat de vorbă cu reporterii britanici.

Florian Catană, şofer român: „Mă simt foarte rău. Sunt obosit și dezamăgit, nu am cuvinte. Ce s-a întâmplat cu noi? E inexplicabil, nu am cuvinte. Nu vrem decât să mergem acasă."

Testele rapide care vor fi folosite aici pot detecta noua tulpină de COVID și oferă un rezultat în aproximativ 30 de minute, spre deosebire de cele clasice, care au nevoie de 24 de ore. Șoferii vor primi rezultatul prin SMS, iar mesajul negativ le va da dreptul să traverseze Canalul Mânecii. Numai că procedura va fi una de durată.

Greg Mazurek, șofer: „Am petrecut în Marea Britanie 10 minute într-o benzinărie și 20 de minute la punctul de descărcare. Asta a fost tot. Acum trebuie să mai aștept două zile în portul din Dover."

În această situație, nu e de mirare că nervii unora dintre șoferi au explodat.

De mai bine de două zile, autostrada M20 spre Dover este o imensă parcare. La fel toate locurile virane ori drumurile secundare din zonă. Cam 10.000 de camioane trec prin portul Dover într-o zi obişnuită, transportând 20 la sută din comerţul de mărfuri al Marii Britanii.

În cozile care se întind pe zeci de kilometri au fost prinse și zeci de autocare și microbuze pornite spre Estul Europei. Șoferii și pasagerii deopotrivă speră să fie printre cei care urcă pe primele feriboturi spre continent.

Toma Nedelcu șofer: „Situația este destul de critică, stăm cu copii în mașină."

Denis, de loc din Gorj, a lucrat câteva luni în Marea Britanie.

Denis: „Am vrut să mă întorc acasă de sărbători, am avut un zbor pe 22 și m-am gândit că poate îl anulează și am decis să plec acasă mai repede, pe 20 și așa s-a întâmplat, au anulat zborul și fix când am ajuns aici în port au închis portul."

O asociație a românilor din diaspora le-a adus oamenilor mâncare și apă.

Melania, Asociația Voluntari în Europa: „Multă lume s-a mobilizat, au făcut donații în alimente, apă, obiecte de toaletă. Prioritate au microbuzele și autocarele care transportă pasageri unde, din nefericire, sunt și copii și femei."

În urma exodului, britanicii se confruntă cu o explozie a cazurilor de COVID provocate de noua tulpină, mult mai transmisibilă. Scoția a anunțat că intră în faza de alertă maximă - patru. Potrivit noilor restricții, magazinele neesențiale, hotelurile și restaurantele se închid pentru cel puțin trei săptămâni.

Pe de altă parte, mai aproape de România, guvernul maghiar a decis să facă o excepție de Crăciun și a ridicat carantina parțială în noaptea de ajun. În mod obișnuit, interdicțiile de circulație erau în vigoare de la ora 8 seara până la 5 dimineața. Pentru o noapte, au fost eliminate. Cadrele medicale nu sunt însă prea încântate.

Viktoria Toth, paramedic: „În legătură cu Crăciunul și cu Ajunul Anului Nou, ne temem enorm că în ianuarie vor fi consecințe foarte neplăcute și mult mai mulți oameni se vor infecta dacă nu păstrează distanța socială și nu poartă mască."