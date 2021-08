Situație disperată în Afganistan. Unii oameni sunt ”pur și simplu striviți” în nebunia de la aeroport

Pro TV

E un haos continuu în jurul aeroportului din Kabul. Mii de oameni încearcă cu disperare să părăsească Afganistanul, dar unii sfârșesc tragic.

Ambasada Statelor Unite în Afganistan îi sfătuieşte pe cetăţenii americani să evite drumul spre aeroport, pentru că situația s-a înrăutățit.

Preşedintele Biden promite, însă, din nou, că toţi americanii şi afganii care i-au ajutat vor fi aduşi acasă. Pe lângă operațiunile de salvare, soldații se implică și în tratarea răniților. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

E urgență de grad zero în jurul aeroportului din Kabul. Paraşutiştii încearcă din răsputeri să își mențină poziția și să facă posibilă continuarea operaţiunii de evacuare. Dar, în ultimele ore au alergat în toate direcțiile să salveze vieți, la propriu.

Disperați, zeci de mii de afgani încearcă neîncetat să ajungă la bordul unui avion, dar oamenii aflați în prima linie, lângă aeroport, riscă să fie striviți de vii. Atât soldații, cât și medicii aleargă să le acorde primul ajutor.

Oamenii sunt deshidratați și speriați. Prinși la mijloc în tot acest dezastru sunt foarte mulți copii.

Militariii fac tot posibilul să evite victimele. Dar, din păcate, panica zdrobitoare le-a adus sfârșitul unor afgani.

Stuart Ramsay, corespondent SKY NEWS in Afganistan: "În acest moment, grija soldaților nu e cum anume să controleze mulțimea, ci faptul că oamenii care se află în primele rânduri sunt pur și simplu striviți. Printre ei sunt mii de afgani care n-au niciun drept să se afle aici, dar totuși au venit, iar soldații nu pot sta nepăsători. În plus, căldura este insuportabilă și sunt foarte mulți copii aici. Soldații au instalat o a doua barieră, iar oamenii care nu au putut intra sunt, pentru moment, în siguranță. Dar situația se înrăutățește, aproape că nu mai am cuvinte și nu știu ce vor face în continuare... "

Oriunde te uiți, situația e disperată. Sunt momente în care soldații ridică, la propriu, oameni din mulțime și, când simt că pierd situația de sub control, trag focuri de armă în aer.

Până acum, aproape 18.000 de oameni au fost scoşi din Kabul, pe calea aerului, după ce talibanii au preluat controlul asupra capitalei. Mulți dintre ei au fost duși în Dubai, Qatar, Statele Unite sau Madrid.

Pe de altă parte, președintele american Joe Biden a mai spus că vrea ca toţi americanii să fie scoşi din Afganistan până pe 31 august. Dar a recunoscut ca nu se stie câți conaţionali au mai rămas acolo. Preşedintele a mai sugerat că evacuarea americanilor din capitala afgană nu ar fi împiedicată de talibani.

Joe Biden: ”Nu cunoaştem niciun caz ca un cetăţean american, cu paşaport american, să fie oprit când încerca să ajungă la aeroport”.

Îl contrazice, însă, echipa CNN care a fost pe teren.

Clarissa Ward, jurnalist CNN: ”Să susţii că orice american poate ajunge aici fără probleme... Sigur, se poate, dar este extrem de dificil şi periculos.”

Se pare că preşedintele a fost contrazis şi de şeful Pentagonului. Secretarul apărării, Lloyd Austin, ar fi susţinut, într-o întrevedere cu membri ai Congresului, că "americanii care încearcă să scape din Afganistan sunt bătuţi de talibani".