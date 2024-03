Situație bizară pe frontul din Ucraina. Rusia arată că a distrus o mare armă americană, dar este contrazisă | VIDEO

Presa internațională relatează că rușii au distrus două sisteme Patriot în apropierea orașului Pokrovsk din regiunea Donețk, dar forțele armate ale Ucrainei nu au lansat niciun comentariu în acest sens, în timp ce Institutul pentru Studiul Războiului consideră că nu este adevărat.

Se precizează, astfel, că este pentru prima dată în cei doi ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina când rușii au reușit să găsească și să distrugă un sistem Patriot.

Julian Röpcke, jurnalistul cotidianului Bild, precizează că lansatoarele se aflau la 10 metri una de alta și că "au fost parcate suficient de mult timp pentru ca Rusia să lanseze rachete balistice asupra lor".

2x ????????German Supplied M901 Launchers for the MIM-104 PAC-2 Mobile Patriot Air Defence System were destroyed by an Russian OTRK „Iskander“ Ballistic Missile near Sergeevka.

This is the first confirmed Loss of such pic.twitter.com/A3Ws49kgrp