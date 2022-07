Sirenele răsună la granița dintre Serbia și Kosovo. Președintele Vucic: „Situația țării nu a fost nicicând mai dificilă”

Poliția din Kosovo a anunțat, duminică seară, că a închis traficului punctele de trecere a frontierei Bernjak și Jarinje din cauza blocajelor rutiere instalate pe aceste drumuri. Aceste blocaje rutiere au fost create de sârbii locali. Alte puncte de trecere a frontierei funcționează normal, potrivit poliției, relatează The Jerusalem Post.

The longer that Putin's allowed ti remain in Ukraine, the higher chances that Serbia invades Kosovo.

All could be prevented by seriously arming Ukraine. https://t.co/c1jqPxwn2r