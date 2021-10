Singurul oraș din Europa condus de un primar comunist. „Am un Nokia vechi cu tastatură. Așa lucrez de 16 ani”

Stirileprotv / Shutterstock

Graz, al doilea oraș ca mărime din Austria, este singurul oraș din Europa condus de un primar comunist. O primăriță, mai exact, care i-a luat locul celui care a condus administrația locală timp de 18 ani.

Succesul candidatei comuniste este pus pe seama concentrării asupra problemelor locale. "Unii au făcut promisiuni cu câteva săptămâni înaintea alegerilor. Noi de ani de zile suntem aici, zi de zi, alături de oameni, cei mai săraci, în special", le-a spus primărița jurnaliștilor.

Elke Kahr a devenit nu doar singurul primar comunist al unui oraș din Europa, ci și prima femeie care s-a aflat vreodată în fruntea administrației din Graz.

Elke Kahr, noul primar al orașului Graz: „Eu așa am lucrat mereu. Am același număr de telefon din 2005 și este public. Am un Nokia vechi cu tastatură, nu un smartphone. Așa lucrez eu de 16 ani, răspund la fiecare apel telefonic, dacă nu pot să răspund pe loc, sun eu înapoi apelantul. Răspund la fiecare SMS primit. Desigur, nu pot să-i ajut pe toți, dar cel puțin îi ascult, le mai ridic moralul, le arăt că e cineva căruia îi pasă.

Deşi a candidat sub steagul roșu al comuniștilor, a pus cumva în surdină ideologia moștenită de la Marx și Engels.

Đani Burdović, Graz: „Ei își spun comuniști, dar nu sunt precum comuniștii de pe vremea lui Stalin.”

Fritz, Graz: „Comunismul din Graz este complet diferit faţă de comunismul din epoca Uniunii Sovietice.”

Victoria comuniștilor în al doilea oraș ca mărime al Austriei a fost surprinzătoare, dar aceștia au a obținut mereu voturi, chiar dacă nu atât de multe, la alegerile municipale. Asta deși partidul comunist este lipsit de relevanță la nivelul ţării. Succesul "partidului roșu" în Graz, observă comentatorii, se datorează, în bună măsură, implicării directe a membrilor săi la nivel comunitar, pentru rezolvarea celor mai presante probleme ale localnicilor, în special cea a costului locuințelor.

La acest scrutin a contat și nemulțumirea alegătorilor cu privire la felul în care conservatorii, aflați la guvernare la nivel federal și municipal, au gestionat pandemia COVID.

Așa că fostul primar conservator, Siegfried Nagl, s-a recunoscut învins după 18 ani în fruntea administrației locale.

Elke Kahr, noul primar al orașului Graz: „Există un cântec al lui John Lennon, denumit “Eroul clasei muncitoare”, care pe mine mă motivează cel mai mult: Nu contează de unde ești, nu contează genul, dar toți trebuie să aibă aceleași oportunități.”

Pentru majoritate în consiliul local încă se poartă negocieri. Comuniștii și ecologiștii au împreună 24 din cele 48 de locuri. Cel mai probabil, vor face o coaliţie împreună cu social-democrații