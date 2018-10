Singura întrebare care l-a făcut pe Putin nervos: ”Îmi doresc să schimbăm subiectul”

Pe lângă afimația că rușii vor ajunge martiri în rai în cazul unui război nuclear, liderul de al Kremlin i-a intrigat pe jurnaliștii internaționali prezenți la eveniment cu reacția sa la o întrebare despre scăderea sa în sondaje și dacă își dorește să schimbe ceva.

”Singura tema care l-a făcut nervos pe Putin: după ce a recunoscut că scăderea sa în sondaje înseamnă că rușii își doresc schimbări, Putin a fost întrebat dacă el personal vrea ca ceva să se schimbe. A replicat: Vreau să schimb subiectul discuției.” a scris jurnalista Julia Davis pe Twitter.

