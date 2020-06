Simptomele Covid-19, resimțite după 80 de zile. ”Și cititul unei cărți e epuizant”

Covid-19 le poate face viața grea pacienților chiar și după luni de zile, scrie The Atlantic. Este cazul unei jurnaliste din Scoția, care a ajuns la peste 80 de zile de când se simte rău.

Vonny LeClerc spune că primele simptome au apărut pe 16 martie și au revenit după 12 zile. Nici acum, jurnalista nu se simte bine.

”Înainte de asta, eram o femeie de 32 de ani sănătoasă, cu o condiție fizică bună. Am ajuns să nu pot să stau sub duș fără să mă simt obosită. Chiar și cititul unei cărți este epuizant”, a spus ea pentru The Atlantic.

Jurnalista nu a reușit să facă un test, dar a vizitat mai mulți doctori. ”Toți au spus că fără nicio îndoială este vorba despre Covid-19”, a declarat LeClerc.

The Atlantic scrie că nu este un caz singular și că mii de oameni, adunați pe grupuri de pe Slack și Facebook, trec prin aceeași dramă. Printre ei, sunt inclusiv profesori universitari și un profesor de boli infecțioase din Liverpool. Nouă dintre ei au fost contactați și au confirmat situația lor pentru autorii articolului.

În general, aceștia nu manifestă forme grave ale bolii și nu ajung la spital, dar nu reușesc să se vindece complet și să își reia viața normală.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 80% din cazuri de Covid-19 sunt ușoare sau asimptomatice, iar vindecarea durează în medie două săptămâni.