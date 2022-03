Serviciile UK: Rezistența fermă a Ucrainei forțează Rusia să folosească arme inexacte, care ucid mai mulți civili

„Rezistența fermă” din partea forțelor de apărare anti-aeriană ucraineană constrânge Rusia să se bazeze pe muniții „de rezistență” pentru a conduce atacuri în adâncul Ucrainei, potrivit ultimei evaluări a serviciilor de informații pentru apărare ale Regatului Unit, scrie The Guardian.

