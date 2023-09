Rusia spune că a interceptat două drone deasupra regiunii Briansk, afirmă un oficial local

Una dintre drone, care avea ca ţintă o ”clădire industrială” din oraşul Briansk, ”a fost suprimată de războiul electronic”, a afirmat, într-o postare pe Telegram, guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, citează news.ro.

Totuşi, drona a lovit o clădire administrativă în timpul căderii şi a provocat un incendiu, a spus el. Nu au fost victime, iar incendiul a fost stins, a arătat Bogomaz.

A drone attacked the territory of the "Kremniy EL" microelectronics plant in Bryansk. As a result of the attack, one of the buildings caught fire.

The plant was already attacked by drones a week ago.

This is one of the largest manufacturers of microelectronics in Russia. 94%… pic.twitter.com/POtEPBxqkI