Secretul noului bombardier nuclear invizibil al americanilor. De ce este considerată cea mai avansată aeronavă | FOTO

US Air Force a publicat primele fotografii în zbor ale celui mai nou bombardier nuclear invizibil, B-21 Raider, după ce oficialii din domeniul apărării au confirmat că eleganta aeronavă militară s-a ridicat pe cer în California.



"Programul de testare în zbor decurge bine. Face ceea ce programele de testare în zbor sunt menite să facă, adică ne ajută să învățăm despre caracteristicile unice ale acestei platforme, dar într-un mod foarte, foarte eficient", a declarat Andrew Hunter, secretarul adjunct al Forțelor Aeriene pentru Achiziții, în timpul unei ședințe a Comitetului pentru Servicii Armate al Senatului, potrivit USA Today.

The #B21 Raider continues to conduct flight tests at Edwards with the B-21 Combined Test Force, including ground testing, taxiing, and flying operations. The Raider continues to make progress toward becoming the backbone of the #USAF bomber fleet. #AFMC @usairforce pic.twitter.com/u03HsnTKwd