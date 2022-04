Lucru menţionat şi de preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, care a anunţat miercuri noi sancţiuni împotriva Rusiei. Acestea îi vizează direct pe membrii familiei lui Vladimir Putin şi ai ministrului de externe Serghei Lavrov.

Preşedinta Comisiei Europene şi premierul Slovaciei vor pleca joi la Kiev pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski.

Între timp, după discuţia de miercuri cu premierul Ungariei, Putin ar fi avut o convorbire şi cu liderul de la Belgrad despre extinderea cooperării economice dintre cele două ţări, potrivit Reuters.



Statele Unite au anunţat noi sancţiuni împotriva celei mai mari instituţii financiare din Rusia, Sberbank, şi a celei mai mari bănci private, Alfa Bank. Sunt blocate toate activele acestora legate de sistemul financiar american.

Afectate de aceste restricții sunt două dintre fiicele lui Vladimir Putin, soţia şi fiica ministrului de externe Lavrov. Pe listă se află şi fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.

Cetăţenilor americani li s-a interzis să facă afaceri cu aceste bănci.

Joe Biden: ”Ceea ce se întâmplă nu sunt nimic mai puţin decât crime de război majore. Naţiunile responsabile trebuie să se unească pentru a-i face pe cei responsabili de aceste acte să răspundă”.

Şi Italia, una dintre ţările cu cea mai mare dependenţă de gazul rusesc a anunţat că "va urma deciziile Uniunii Europene" cu privire la noi sancţiuni împotriva Kremlinului. 95% din gazul pe care peninsula italică îl consumă, este imporat din care aproximativ 40% este din Rusia.

Mario Draghi: ”Dacă ni se propune un embargo asupra gazelor, vom urma UE pe această cale, ne dorim cel mai eficient instrument pentru a ajunge la pace”.



În schimb, premierul Ungariei, Viktor Orban, continuă să se delimiteze de valul de condamnări ale ţărilor occidentale.

Viktor Orban: ”Ceea ce este sigur e că noi nu vom trimite arme Ucrainei. Noi nu vom ceda presiunii pentru a extinde sancţiunile la petrolul şi gazul rusesc pentru că asta ar ucide economia maghiară”.

Mai mult, potrivit presei de la Budapesta, Putin l-ar fi sunat pe Orban pentru a-l felicita după victoria de duminică în alegerile parlamentare. Iar premierul maghiar ar fi cerut un armistiţiu în Ucraina.

Viktor Orban: ”De aceea i-am sugerat preşedintelui Putin să declare imediat o încetarea a focului în Ucraina. Şi i-am sugerat să vină la Budapesta, el, preşedintele Ucrainei, preşedintele Franţei şi cancelarul Germaniei, cât mai curând cu putinţă. Nu ar fi pentru negocieri de pace, ci pentru o încetare imediată a focului. Răspunsul a fost pozitiv, dar preşedintele Rusiei a spus că are unele condiţii. Nu voi intra în amănunte”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, dur criticat de premierul Poloniei pentru negocierile purtate cu Putin, susţine că acuzaţiile au de fapt scopul de a-l discredita în campania electorală.

Emmanuel Macron: ”Îmi asum în totalitate discuţiile avute în numele Franţei cu președintele Rusiei, totul pentru a evita un război și pentru a construi o nouă arhitectură a păcii în Europa. Am făcut-o încă de la începutul mandatului, fără nicio naivitate. Amintiți-vă, încă din vara lui 2017, am spus că domnul Putin a intervenit în campania prezidențială, m-a atacat, așa că nu am fost niciodată naiv, spre deosebire de alții”.



Cehia a devenit prima ţară din NATO care trimite armament greu Ucrainei. Iniţial, televiziunea publica din Cehia a anunţat primul transport de echipament militar greu pentru Ucraina, difuzând imagini cu cinci tancuri de tip T-72 şi cinci vehicule de infanterie, transportate pe calea ferată. Apoi, livrarea a fost confirmată de surse din ministerul apărării de la Praga.

Tancurile şi vehiculele de infanterie trimise în Ucraina sunt de fabricaţie rusească şi nu mai erau folosite de armata cehă. Unele erau ţinute în hangare, pentru conservare, chiar şi de 15 ani.

Jana Cernochova, Ministrul Apărării Cehia: ”Deja am furnizat Ucrainei o cantitatea considerabilă de echipament militar şi, aşa cum premierul Fiala a promis în discuţiile sale cu preşedintele Zelenski, vom continua. Din raţiuni de securitate, cred că înţelegeţi toţi, nu vreau să-i ajut pe ucigaşii cu litera Z şi să le furnizez informaţii despre livrările noastre militare”.

Ţările NATO au mai trimis până acum Ucrainei rachete defensive anti-tanc şi anti-avion, precum şi arme uşoare sau echipamente de protecţie. Dar niciodată până acum Kievul nu a primit aramament greu şi nici avioane de luptă, aşa cum a cerut insistent preşedintele Zelenski.

O propunere de transfer al avioanelor MIG-28 din Polonia în Ucraina, cu mijlocirea Statelor Unite, a fost abandonată, de teamă că astfel s-ar putea ajunge la o implicare a NATO în conflictul cu Rusia.

Pe de altă parte, și Uniunea Europeană pregăteşte o nouă serie de sancţiuni - a cincea - împotriva Rusiei. În primul rând, este vorba despre interzicerea importului de cărbune rusesc. De asemenea, potrivit şefei Comisiei Europene, se iau în considerarea şi posibile restricţii la importurile de petrol din Rusia.

Josep Borrell: ”Am furnizat Ucrainei ajutor de un miliard de euro. Poate părea mult, dar un miliard de euro este cât îi plătim lui Putin în fiecare zi, pentru energia pe care ne-o furnizează”.

Asta înseamnă că Uniunea Europeană a plătit 35 de miliarde de euro pe combustibilul importat din Rusia de la începutul războiului!