Scurtă apariţie a lui Vladimir Putin la funeraliile lui Vladimir Jirinovski

Decesul lui Jirinovski, la vârsta de 75 de ani, a fost anunţat miercuri. Pitoresc, dar nu rebel faţă de Putin, Jirinovski a fost o figură majoră pe scena politica rusă de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991.

După slujba religioasă la Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova, oficiată de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a avut loc o ceremonie în care defunctului i s-a adus un ultim omagiu cu capacul sicriului deschis, în cursul căreia Vladimir Putin şi-a făcut o scurtă apariţie, depunând un buchet de flori. Putin şi-a pus mâna dreaptă pe sicriu, a rămas tăcut câteva clipe şi şi-a făcut cruce înainte de a se retrage.

Putin a intrat înaintea sutelor de moscoviţi veniţi la capela funerară instalată în Sala Coloanelor Casei Sindicatelor pentru a-şi lua rămas bun de la liderul ultranaţionalist rus, conform EFE.

"Vladimir Jirinovski a fost un politician experimentat, energic, o persoană deschisă comunicării, un orator strălucit şi un polemist", a spus preşedintele rus după ce a aflat despre decesul liderului ultranaţionalist.

#Putin also attended the funeral of far-right politician Vladimir #Zhirinovsky. pic.twitter.com/Cf78lAbi1b