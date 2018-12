Scrisoarea lui Einstein despre Dumnezeu. Ce spunea fizicianul despre Biblie

O scrisoare de mână scrisă de Albert Einstein, cunoscută sub numele de ”Scrisoarea lui Dumnezeu”, este așteptată să fie licitată la o sumă de până la 1,5 milioane de dolari.

Scrisoare se întinde pe o pagină și jumătate și a fost scrisă în 1954 în limba germană și a fost adresată filosofului Eric Gutkind. Aceasta conține reflecții asupra lui Dumnezeu, a Bibliei și a iudaismului.

”Cuvântul Dumnezeu este pentru mine nimic mai mult decât expresia și produsul slăbiciunilor omenești, Biblia, o colecție de legende onorabile, dar totuși primitive, care sunt destul de copilărești”, scria Einstein în scrisoarea sa.

Teza a fost catalogată drept dovadă că fizicianul, unul dintre cei mai apreciați gânditori ai secolului al XX-lea, a fost ateu, deși Einstein nega uneori acest fapt și spunea că doar a fost etichetat ca fiind unul.

În scrisoarea sa, care a fost scoasă la licitație marți, în New York, Einstein își prezintă, de asemenea, și dezamăgirea asupra iudaismului. ”Pentru mine, religia evreiască, ca toate celelalte, este o încarnare a celor mai copilărești superstiții. Și poporul evreu, căruia îi aparțin cu bucurie și cu a căror mentalitate am o afinitate profundă, nu are o calitată diferită pentru mine ca pentru ceilalți”, a scris Einstein, potrivit The Guardian.

”În ceea ce privește experiența mea, nu sunt mai buni decât alte grupuri umane, deși sunt protejați de cele mai grave forme de cancer prin lipsa puterii. Altfel nu văd nimic ”ales” despre ei”, scria fizicianul.

Scrisoarea a fost scrisă ca răspuns la cartea lui Gutkind, numită ”Alege viața: Apelul biblic la revoltă”. Ea a fost ținută printre lucrările lui Gutkin, dar a fost scoasă pentru prima dată la licitație în 2008, când a fost cumpărată cu 170.000 de lire sterline.

Recunoscându-și dezamăgirea că nu a reușit să țină ascuns documentul, Dawkins a spus: ”Această scrisoare era despre ceva foarte important pentru Einstein”.

Potrivit biografiei publicată în 1996: ”Einstein: O viață”, acesta a fost un credincios devotat când era copil. De la vârsta de 13 ani ”și-a abandonat fervoarea religioasă necritică, simțind că a fost înșelat cu minciuni credincioase”.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer