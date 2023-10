Școală ONU din Fâșia Gaza, ținta unui atac lansat de forțele israeliene.

Școala a fost grav avariată în atacurile de retorsiune ale forţelor israeliene în Fâşia Gaza.

„Şcoala care adăposteşte peste 225 de persoane a fost grav avariată. Nu au fost înregistrate victime printre cei strămutaţi, dar şcoala a suferit pagube structurale semnificative", a spus agenţia ONU într-un comunicat citat de dpa și Agerpres.

UNRWA adăposteşte peste 73.000 de persoane strămutate intern în 64 din şcolile sale din Fâşia Gaza.

We in Gaza resort to UNRWA schools because we believe they are safe and won't be targeted by Israel.

This UNRWA school was targeted by Israeli warplanes last night.

Everyone and everything is a target for Israel. pic.twitter.com/1M8PZSK7Oa